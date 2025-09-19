Haberler

Trump ve Şi Cinping TikTok Agendası ile Görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, telefon görüşmesinde TikTok'un ABD'deki faaliyetleri ve ticaret gerginliklerini ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefonda görüştüğü bildirildi. İki liderin görüşmede, Çin'e ait sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesi için varılan anlaşmanın ayrıntılarını ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerginliğini azaltma çabalarını ele alacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
