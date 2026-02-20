Trump: Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var

ABD Başkanı Donald Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki bir çelik şirketinin üretim tesisine yaptığı ziyarette ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, çelik sektöründeki toparlanmayı uyguladığı tarifelerle ilişkilendirerek, bu sayede Amerikan şirketlerinin korunduğunu ve üretimin arttığını söyledi. Tarifelerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini aktaran Trump, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu" diye konuştu.

Trump, davayı açanların Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar olduğunu kaydederek, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savundu. Bu kararı beklemek zorunda olduğunu dile getiren Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı