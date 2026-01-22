Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Haberler

Güncelleme:
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Japon otomotiv devi Toyota CEO'su Akio Toyoda ile yaşadığı esprili diyaloğu anlatan ABD Başkanı Donald Trump, salonda kahkahalara neden oldu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda Toyota CEO'su Akio Toyoda'ya 'Adınız Toyota mı?' ve 'Araba şirketinin sahibi misiniz?' diye sordu.
  • Akio Toyoda, Trump'ın sorusuna 'Evet, yüzde 92'si benim' yanıtını verdi.
  • Trump, Toyoda'ya 'Zenginsiniz' dediğini ve Toyoda'nın 'Evet, evet çok zenginim' diye cevap verdiğini anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada Japon otomotiv devi Toyota'nın CEO'su Akio Toyoda ile yaşadığı bir diyaloğu anlattı.

SALONDA KAHKAHA ATTIRDI

Japonya'da Toyoda ile tanıştığını belirten Trump, kendisine esprili bir dille "Adınız Toyota mı?" ve "Araba şirketinin sahibi misiniz?" diye sorduğunu aktardı. Toyoda'nın bu soruya "Evet, yüzde 92'si benim" yanıtını verdiğini söyleyen Trump, bunun üzerine "Bu kadar ayrıntı vermenize gerek yoktu" dediğini ifade etti.

Anısını anlatırken Toyoda'nın servetine de değinen Trump, "Sonra da 'Zenginsiniz' dedim. Evet, evet çok zenginim diye cevap verdi" sözleriyle salonda kahkahalara neden oldu.

Trump'ın Davos'taki bu çıkışı, hem küresel iş dünyasına yönelik mesajları hem de esprili üslubu nedeniyle forumun dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bunlar dünyayı yönetiyor.... gülünc

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ortaçağ bile daha medeni miydi acaba?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

