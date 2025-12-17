Haberler

Trump, Venezuela'ya giren ve çıkan tüm yaptırımlı petrol tankerlerinin bloke edilmesi emrini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya giren ve çıkan tüm yaptırımlı petrol tankerlerinin bloke edilmesi emrini verdi. Trump, Maduro yönetimini gayrimeşru olarak nitelendirirken, Venezuela'dan çalınan varlıkların ABD'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya giren ve çıkan tüm yaptırımlı petrol tankerlerinin bloke edilmesi emrini verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmış durumda. Bu donanma daha da büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacak. Kuşatma, daha önce bizden çaldıkları tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları ABD'ye iade edene kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Nicolas Maduro yönetiminin 'gayrimeşru' olduğunu söyleyen Trump, "Maduro rejimi, çalınan petrol sahalarından elde edilen petrol ile uyuşturucu terörizmini, insan kaçakçılığını, cinayeti ve adam kaçırmayı finanse etmek için kullanıyor. Varlıklarımızın çalınması ve terörizm, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere diğer birçok nedenden ötürü Venezuela rejimi yabancı terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan tüm yaptırımlı petrol tankerlerinin tam ve kesin olarak bloke edilmesi emrini veriyorum" açıklamasında bulundu.

Joe Biden yönetimi döneminde ABD'ye gelen yasa dışı yabancı ve suçluların, hızlıca Venezuela'ya geri gönderildiğini belirten Trump, "Amerika, suçluların, teröristlerin veya diğer ülkelerin ulusumuzu soymasına, tehdit etmesine veya zarar vermesine izin vermeyecek. Aynı şekilde, düşman bir rejimin petrolümüzü, toprağımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bunların hepsi derhal ABD'ye iade edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
