Trump, Venezuela petrolünün satış gelirini koruma amaçlı başkanlık kararnamesini imzaladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol gelirini korumak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnamede, petrol gelirinin ABD'nin 'hükümet ve diplomatik amaçlar' için tutulduğu ve yargı süreçlerine karşı korunması gerektiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela petrolünden elde edilen geliri korumak amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzaladığı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol gelirini yargı süreçlerine karşı korumak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Kararda, petrol gelirinin Venezuela'ya ait olduğu, ABD tarafından 'hükümet ve diplomatik amaçlar' için tutulduğu ve özel hak iddialarına konu edilemeyeceği kaydedildi. Kararnamede, Venezuela'nın petrol gelirinin değerlendirildiği fonların korumasız kalmasının, 'ABD'nin Venezuela'da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik kritik çabalarını baltalayabileceği' ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
