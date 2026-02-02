Haberler

Trump: Grönland 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir

Trump: Grönland 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın 52'nci ve Venezuela'nın 53'üncü eyalet olabileceğini açıkladı. Ayrıca, faiz oranlarını düşürmemesi durumunda Fed başkanına dava açacağını şaka yollu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Washington'da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğine katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, Kanada, Grönland ve Venezuela'yı ABD'nin yeni eyaletleri yapmak istediğini söyledi. Grönland ile ilgili açıklama yapan Trump, "Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland'ı 51'inci eyalet yapmak istemedim. Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, etkinlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'a da seslenerek, "Eğer faiz oranlarını düşürmezse ona dava açacağım. Şaka yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ağzıyla kuş tutsa da boş! Yine bütün İspanya'nın diline düştü
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı

Mide bulandıran dosyada onun da ismi var! İddia ise hayli vahim