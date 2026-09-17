Haberler

Trump'tan faiz oranlarının düşürülmesi çağrısı

Trump'tan faiz oranlarının düşürülmesi çağrısı
Güncelleme:
+85 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyede olması gerektiğini bildirdi. Ülkenin 'açık ara dünyanın en iyi kredisine' sahip olduğunu savunan Trump, ABD'nin yeni yatırımlarla hızla büyüdüğünü belirterek, "Ticaret açığı verdiğimiz her ülkeyle, (ki bu ülkelerin çoğuyla durum böyle) ticareti durdursaydık yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz taşıyoruz ve bu artık böyle devam edemez. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de hızlıca" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Brighton'dan Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş

Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı

3 milyona transfer ettiği oyunculardan kazandığı rakam inanılmaz
Bartın'da eğlence mekanında silahlı kavga çıktı! 1 kişi öldü, 6 kişi tutuklandı

Eğlence mekanında dehşet! Kavgada bir kişi öldü, 6 tutuklama
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı

Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı