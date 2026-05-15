Trump: Şi Cinping, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda yardımcı olmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini değerlendirdi. Trump, Şi'nin hem İran'la anlaşmanın sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söylediğini bildirdi. Trump, "Devlet Başkanı Şi, bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte de bulundu, 'Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.' dedi. Kendisi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, bu kadar çok petrol satın alan herkesin İranlılarla bir tür ilişkisi olduğu açıktır ancak o, herhangi bir şekilde yardımcı olabilirse olmak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Çin'in İran'dan en fazla petrol ithal eden ülkelerden olduğunu kaydeden Trump, Pekin'in bunu sürdürmek istediğini ve Şi'nin bunu kendisine açıkça dile getirdiğini aktardı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisine, 'İran'a askeri destek sağlamayacağı' konusunda güvence verdiğini söyledi.

Trump ayrıca Şi'nin, Amerikan uçak üreticisi Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini de bildirdi.

