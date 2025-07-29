Trump, Şi Cinping ile Zirve Arayışında Olmadığını Açıkladı

Trump, Şi Cinping ile Zirve Arayışında Olmadığını Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir zirve düzenleme niyetinde olmadığını belirtti. Ancak, Şi'nin daveti üzerine Çin'e gidebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir 'zirve' arayışında olmadığını, ancak Şi'nin daveti üzerine Çin'e gidebileceğini söyledi.

İskoçya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir 'zirve' arayışında olduğu haberleri yalanladı. Trump, "Yalan haberler, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir 'zirve' arayışında olduğumu bildiriyor. Bu doğru değil, hiçbir şey arayışında değilim" ifadelerini kullandı.

Çin'e gidebileceğini kaydeden Trump "Ancak bu sadece Başkan Şi'nin daveti üzerine olur ki bu davet zaten iletildi. Aksi takdirde, ilgim yok. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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