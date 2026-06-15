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Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı

Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı
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ABD Başkanı Donald Trump, petrol yüklü gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde ayrılmaya başladığını ve güney rotasında ilerlediğini duyurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, petrol yüklü gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladığını belirterek, gemilerin güney rotasında güvenli bir şekilde ilerlediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği ve petrol sevkiyatına ilişkin bilgi verdi. Gemilerin güvenli rotalar üzerinden seyrettiğini belirten Trump, "Birçoğu petrol yüklü olan gemiler Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney otoyolu boyunca ilerliyorlar. Ayrıca kullanılabilecek başka rotalar da var!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

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