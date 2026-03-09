Trump: Petrol fiyatları çok hızlı düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının çok hızlı düşeceğini belirterek, "Yaptığımız şey sadece ülkemiz, İsrail, Orta Doğu için değil, tüm dünya için harika bir şey" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, yükselen benzin fiyatlarına ilişkin endişe duymadığını bildirdi. Fiyatların çok hızlı düşeceğini öne süren Trump, "Yaptığımız şey sadece ülkemiz, İsrail, Orta Doğu için değil, tüm dünya için harika bir şey" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin henüz kullanmadığı 'muazzam miktarda petrolü olduğunu' belirterek, "Dışarıda çok fazla petrol var. Bu çok hızlı bir şekilde iyileşecek" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin geleceğine ilişkin bölgedeki gemilerin ABD'ye katıldığını fakat henüz çalışmaların tamamlanmadığını vurgulayan Trump, "İran'ın donanmasını yok ettik, donanmaları şu anda denizin dibinde, bu bir seçim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı