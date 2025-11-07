Haberler

Trump, Kilo Verme İlaçlarının Fiyatını Düşürecek Anlaşmayı Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Eli Lilly ve Novo Nordisk ile yapılan yeni anlaşmalar sayesinde zayıflama ilaçlarının fiyatlarının önemli ölçüde düşeceğini açıklayarak, bu durumun milyonlarca vatandaşın ilaçlara erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ilaç firmalarıyla yaptıkları yeni anlaşma sayesinde, ülkedeki kilo verme ilaçlarının fiyatlarında önemli bir indirim sağlanacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirilen basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten Eli Lilly ve Novo Nordisk firmalarıyla yaptıkları anlaşmaları duyurdu. Trump, geçmişte ABD'de ilaç fiyatlarını indirmenin imkansız gibi göründüğünü ancak kendi döneminde bunu başardıkları için büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kilo verme ilaçlarının fiyatlarının diğer ülkelere göre ABD'de çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Trump, yapılan yeni anlaşmayla sık kullanılan bazı ilaçların fiyatlarında yüzlerce dolarlık indirim sağlanacağını vurguladı. Bu ilaçların özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar tarafından tercih edildiğini ancak erişimlerinin oldukça güç olduğunu belirten Trump, milyonlarca vatandaşının artık zayıflama ilaçlarına çok daha rahat ulaşabileceğini dile getirdi.

Eli Lilly CEO'su David Ricks ile Novo Nordisk CEO'su Mike Doustdar da anlaşmanın, insanların ilaçlara erişimini artıracağını belirtti.

BİR KONUK BAYGINLIK GEÇİRDİ

Eli Lilly CEO'su David Ricks'in konuşma yaptığı sırada, Oval Ofis'teki konuklardan biri aniden fenalaşarak bayıldı. O anlar kameralara yansırken, baygınlık geçiren kişiye ilk müdahaleyi Dr. Mehmet Öz yaptı.

Daha sonra yapılan açıklamada bayılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve Eli Lilly şirketinin bir misafiri olduğu bildirildi.

