ABD Başkanı Donald Trump, hava ulaşımı, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerini aksatan teknoloji kesintilerinin ardından Beyaz Saray Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross'u görevden aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde hava ulaşımı, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerini sekteye uğratan bir dizi teknoloji kesintisinin ardından Beyaz Saray Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross'u görevden aldı. Yaşanan küresel bir kesinti yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısını etkilerken, iletişim arızaları nedeniyle ülke genelinde uçuşların durdurulması sonucu yaklaşık 20 bin sefer aksadı. Ayrıca binlerce müşteri birçok büyük ABD bankasındaki çevrimiçi hesaplarına erişimde sorun yaşadığını bildirirken, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kullandığı yüksek gizlilik dereceli iç iletişim ağı da devre dışı kaldı.

Ağustos 2025'ten bu yana Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü Ofisi'ni yöneten Cairncross'un ofisi, bu yılın mart ayında siber saldırı önlemlerine öncelik veren bir ulusal siber strateji yayımlamıştı. Basına konuşan iki kaynak Cairncross'un ayrılığının dostane şekilde gerçekleştiğini ifade ederken, iki Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın yeni Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'ın, Cairncross'un 'görevi yerine getirmek için güçlü siber yetkinliklerden yoksun olduğu' gerekçesiyle bu değişiklik için baskı yaptığını aktardı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, yeni ulusal siber güvenlik direktörü olarak Savunma Bakanlığı'nda görev yapan Kirsten Davies'i belirledi. Davies'in bu göreve resmen başlayabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı