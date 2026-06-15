Haberler

Trump: Mutabakatın içeriği cuma gününden sonra kamuoyuna duyurulabilecek

Trump: Mutabakatın içeriği cuma gününden sonra kamuoyuna duyurulabilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın içeriğinin cuma gününden sonra kamuoyuna duyurulabileceğini belirtti. Trump, anlaşmanın güçlü olduğunu ve petrol fiyatlarının düştüğünü ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın içeriğinin cuma gününden sonra herhangi bir zamanda kamuoyuna duyurulabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma günü tamamen açılacağını söyledi.

Bölgedeki mayınların büyük bölümünün de etkisiz hale getirileceğini belirten Trump, mutabakat zaptının içeriğinin kamuoyuna duyurulmasını istediğini kaydetti. Trump, "Obama'nınki gibi berbat değil. Çok güçlü bir belge ve yayınlanmasını istiyorum, muhtemelen çok yakında. Cuma gününden sonra bir süre sonra. Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve borsa bugün roket gibi yükseliyor, rekor seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları en büyük düşüşünü yaşadı ve düşük seviyelere indik, henüz tam olarak eski seviyemize dönmedik" ifadelerini kullandı.

'İMZA TÖRENİNE JD VANCE KATILACAK'

Turmp, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini vurgulayarak, ABD'nin İran'a karşı 'harika bir iş çıkardığını' dile getirdi. Trump, "Umarım iyi bir ilişkimiz olur ve iyi geçiniriz, eğer geçinemezsek de başladığımız yere geri döneriz ama bunun gerekli olacağını sanmıyorum" dedi.

İran ile mutabakat zaptının imza törenine katılma ihtimali sorulan Trump, "Duruma bağlı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance katılacak. Belki ben de katılırım. Belki katılmam ama JD özellikle bunun için geliyordu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

Diziye veda ettiği anlar da, son sözleri de kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

Erdoğan, Kabine sonrası iki ülkeye seslendi: Sabotajlara dikkat edin
Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş

Herkes bu çocuğu konuşuyor
Suçlunun zaafını fırsata çevirdiler: Futbol delisi zehir tacirine maskotlu baskın

En büyük sevdası bundan sonra korkulu rüyası olacak
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş
Mersin'de vicdanları yaralayan görüntü: Kediyi çuvala koyup atmaya kalktı

Motokurye kadından şüphelendi, çuvalı açınca hayatının şokunu yaşadı!
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı

Ordu ayrı belediyeler ayrı çağrı yaptı! Binlerce kişi yola çıktı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi