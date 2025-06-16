Trump: İran Masaya Oturmalı

Trump: İran Masaya Oturmalı
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ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiklerini ve İran'ın savaşı kazanamayacağını vurgulayarak, masaya oturmaları gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e güçlü destek verdiğini belirterek, "İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar" dedi.

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelirken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini vurgulayarak, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda" diye konuştu.

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini fakat anlaşma yapmaya yanaşmadıklarını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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