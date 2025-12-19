Trump'ın medya şirketi, nükleer enerji işine giriyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2021'de kurulan Trump Media & Technology Group(TMTG), nükleer füzyon alanında faaliyet gösteren TAE Technologies ile 6 milyar dolarlık bir birleşme anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Trump'ın medya şirketini, geleceğin enerji üretim teknolojisine taşıyan kritik bir adım olarak değerlendirildi.

HİSSELERİ YÜZDE 35 DEĞER KAZANDI

Trump, TMTG'nin en büyük hissedarı konumunda ve vakfın yönetimini oğlu Donald Trump Jr. yürütüyor. Truth Social'ın ana şirketi olan TMTG'nin hisseleri, anlaşmanın duyurulmasının ardından erken işlemlerde yüzde 35 oranında değer kazandı.

2026'DA İLK SANTRALİN İNŞASI BAŞLAYACAK

Yapılan açıklamada, birleşen şirketin 2026'da ilk büyük ölçekli nükleer füzyon santralinin inşasına başlamayı hedeflediği belirtildi.

YÖNETİM EŞİT PAYLAŞILACAK

Birleşen şirketin eş CEO'su olarak TMTG Başkanı Devin Nunes ve TAE CEO'su Michl Binderbauer görev yapacak. Yönetim kurulunda Nunes, Binderbauer ve Trump Jr. dahil olmak üzere toplam dokuz üye yer alacak. Nunes, anlaşmayı duyururken "Trump Medya ve Teknoloji Grubu, Amerikalılar için çevrimiçi ifade özgürlüğünü güvence altına aldı ve şimdi Amerika'nın küresel enerji hakimiyetini pekiştirecek devrim niteliğinde bir teknolojiye adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

FÜZYON TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Nükleer füzyon, güneşin enerji üretme süreciyle aynı prensibe dayanıyor; atomları birleştirerek enerji üretiyor ve kullanılan yakıt kaynakları bol, erişimi kolay, ayrıca uzun ömürlü nükleer atık üretimi beklenmiyor. TAE Technologies'in beş füzyon reaktörü bulunuyor, ancak ticari ölçekte enerji üretimi henüz mümkün değil. Uzmanlar, teknolojinin uygulanabilir enerji kaynağı olmasının önümüzdeki yıllarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışıyor.