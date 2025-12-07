Haberler

Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Güncelleme:
ABD'de düşük gelirli ailelerin sağlık masraflarını karşılayan Medicaid programı, Minnesota'da patlak veren dev yolsuzluk iddiasıyla ülke gündemine oturdu. Başkan Donald Trump tarafından Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin başına atanan Dr. Mehmet Öz, eyalet yönetimine "federal fonları kesebiliriz" resti çekti.

ABD'de düşük gelirli aileler için kritik öneme sahip Medicaid programı, Minnesota'da ortaya çıkarılan milyonlarca dolarlık yolsuzluk iddiasıyla büyük bir krizin içine girdi. Skandalın ardından süreci yakından takip eden, Trump tarafından CMS'nin başına atanan Dr. Mehmet Öz, eyalet yönetimine sert bir uyarı göndererek "Usulsüzlükler giderilmezse federal fonlar kesilebilir" dedi.

1 MİLYAR DOLARLIK VURGUN İDDİASI

Fox News'in aktardığına göre Dr. Öz, Minnesota'daki Somali kökenli bazı grupların 1 milyar dolardan fazla kamu fonunu zimmete geçirdiğini öne sürdü. Hatta bu paraların bir kısmının Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab'a kadar uzanmış olabileceğini iddia etti.

Dr. Öz, "CMS çalışanlarımız böyle bir vakayı daha önce hiç görmedi." sözleriyle vurgunun büyüklüğüne vurgu yaptı.

60 GÜNLÜK ÜLTİMATOM

Dr. Öz, Minnesota Valisi Tim Walz'a gönderdiği resmi uyarıda eyalete 60 gün süre verdi ve dört maddelik bir şart listesi sundu:

Öz, dolandırıcılıkla mücadeleye dair haftalık rapor sunulması, yüksek riskli sağlayıcıların 6 ay boyunca yeni kayıt alamaması, mevcut tüm sağlayıcıların yeniden doğrulanması veya sistem dışına çıkarılması, yeni bir "düzeltici eylem planının" CMS'ye iletilmesini istedi.

YOLSUZLUK ÖNLENMEZSE FONLAR DURDURULUR

Öz, bu şartların yerine getirilmemesi halinde federal Medicaid ödemelerinin durdurulacağını açıkça belirtti. Öz, Minnesota Valisi Tim Walz'a açık bir uyarı yaptı: "Yolsuzluk temizlenmezse federal Medicaid fonlarını kesebiliriz."

ŞÜPHELİ HARCAMA ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dr. Öz, iki programdaki anormal harcama patlamasını örnek göstererek usulsüzlüğün boyutuna dikkat çekti:

Barınma istikrar hizmetleri: 2,6 milyon dolar hedef,100 milyon dolar harcama

Otizm tedavi programı: 3 milyon dolar, yaklaşık 400 milyon dolar

Öz'e göre bu fonların bir kısmı lüks araç alımı, yurtdışı gayrimenkul yatırımları ve sahte otizm merkezleri üzerinden rüşvet için kullanıldı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
