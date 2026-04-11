Haberler

Trump: Hürmüz yakında açılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yakın bir gelecekte açılacağını belirtti. Trump, ABD'nin petrol stokları hakkında bilgi verirken İran'ı da eleştirdi ve müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyüklerinden bazıları da dahil olmak üzere, tamamen boş çok sayıda petrol tankeri, dünyanın en iyi ve en 'kaliteli' petrolünü (ve gazını) yüklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol alıyor. Elimizde, en büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla petrol var-üstelik kalitesi de daha yüksek. Sizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise İran'ı 'başarısız bir ülke' olarak nitelendirdi ve iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Trump, "Hürmüz Boğazı çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacak. İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü" diye konuştu.

Müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Anlaşma olmazsa yeniden harekete geçeriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

