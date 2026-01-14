Haberler

Trump, Fed Başkanı Powell'a faiz indirimi çağrısı yaptı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD Merkez Bankası'nın başına piyasalara uygun faiz indiren birinin gelmesini istediğini belirtti. Enflasyonun kontrol altında olduğunu vurgulayan Trump, borsa yükseldiğinde faizlerin artırılmasını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın başına piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren birinin gelmesini istediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede enflasyonun kontrol altına alındığını söyleyen Trump, "Rakamlar iyi olduğunda piyasa tavan yapardı. Biz işleri yeniden bu hale getireceğiz. Eski usul budur, doğru yol budur. Bugün harika rakamlar açıkladığınızda, bunu baltalamak için faiz artırıyorlar. Bu yüzden asla olması gerektiği gibi bir yükselişi yakalayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Trump, iyi haberler geldiğinde borsanın düşmemesi, aksine yükselmesi gerektiğini belirterek, "Büyüme potansiyelimiz sınırsız ve eğer yeniden sağduyuya dönersek çok daha yüksek olabilir ama artık bunu yapmıyoruz" dedi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başında, piyasa harika giderken faiz oranlarını düşürebilecek birini istediğini kaydeden Trump, "İran'da yaşananların olmasını istemiyoruz. Protesto etmek bir şeydir ancak binlerce insanı öldürmeye başladıklarında iş değişir, şimdi de asılmadan bahsediyorsunuz. Bakalım bu süreç onlar için nasıl sonuçlanacak? İyi sonuçlanmayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
