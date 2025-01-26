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Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne Yeniden Katılmayı Düşünüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılmayı değerlendirebileceklerini belirtti. Trump, DSÖ'den çekilme nedenlerini ve Çin'in ödemelerini eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılmayı düşünebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta bir mitinge katıldı. Trump, imzaladığı bir kararnameyle çekildiğini açıkladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ), ABD'nin yeniden dönebileceğini belirtti. Trump konuşmasında, "DSÖ'den çekildim, orada yılda 500 milyon dolar ödüyorduk ve Çin çok daha büyük nüfusuna rağmen 39 milyon dolar ödüyordu ama belki tekrar üye olmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne Yeniden Katılmayı Düşünüyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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