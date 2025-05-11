Trump, Çin ile Ticaret Görüşmelerinde Büyük İlerleme Kaydedildiğini Açıkladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinde "büyük ilerleme" sağlandığını belirtti. Trump, dün dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında İsviçre'de gerçekleşen görülmelerde, "tam bir sıfırlama" (reset) gerçekleştiğini söyledi.

Trump, sabah saatlerinde Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Hem Çin'in hem de ABD'nin yararına, Çin'in Amerikan şirketlerine daha açık hale gelmesini istiyoruz… Büyük ilerleme kaydedildi. Birçok konu görüşüldü, birçok konuda anlaşmaya varıldı. Bu tam anlamıyla bir sıfırlama süreciydi ve dostane ama yapıcı bir şekilde müzakere edildi" ifadelerini kullandı.

Trump sağlanan ilerlemeye dair detay vermezken, İsviçre'deki görüşmelerde ABD heyetine başkanlık eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de detay paylaşmadı. Görüşmeler bugün de devam ediyor.

Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin Başbakan Yardımcısı ve Pekin'in ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerde baş müzakerecisi olan He Lifeng ile dün bir araya gelmişti. Görüşmeler, iki ülkenin karşılıklı olarak ithalat tarifelerini artırmasının ardından, küresel tedarik zincirlerinde büyük sarsılmalar yaşandığı bir dönemde yürütülüyor.

Cenevre'deki müzakereler öncesinde Trump, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı en az yüzde 145'lik tarifelerin yüzde 80'e kadar düşürülmesine kapı araladığını söyleyerek taraflar arasında yumuşama işareti vermişti. Buna karşın, ticaret uzmanları bu seviyedeki tarifelerin de hala iki ülke arasındaki ticaretin büyük kısmı için ciddi engel teşkil edeceği uyarısında bulunmuştu.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua dün yayımladığı bir yorum yazısında, Trump yönetiminin "gümrük tarifelerini pervasızca kötüye kullanmasının" küresel ekonomik düzeni istikrarsızlaştırdığını belirtti. Ancak görüşmelerin "anlaşmazlıkları çözmek ve daha fazla gerilimi önlemek adına olumlu ve gerekli bir adım" olduğu vurgulandı.

Xinhua, "Çin'in kalkınma çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığı sarsılmazdır ve küresel ekonomik ve ticaret düzenini sürdürme konusundaki tutumu değişmemiştir" ifadelerine yer verdi.