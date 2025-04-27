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Trump, ABD Gemilerinin Kanal Geçişlerinin Ücretsiz Olmasını İstedi

Trump, ABD Gemilerinin Kanal Geçişlerinin Ücretsiz Olmasını İstedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ABD gemilerinin ücretsiz geçmesi gerektiğini belirtti ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan konuyla ilgilenmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait gemilerin Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ücretsiz geçmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ABD gemilerinin ücretsiz geçmesi gerektiğini bildirdi. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan konuyla ilgilenmesini isteyeceğini vurgulayarak, gerek ticari gerekse askeri gemilerin kanallardan ücretsiz geçmesini talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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