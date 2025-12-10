Haberler

Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

Trump'a 'Barış Ödülü' veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
Güncelleme:
Londra merkezli FairSquare Grubu, Barış Ödülü'nün siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açması için FIFA Etik Komitesi'ne mektup gönderdi.

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Donald Trump'a verdiği Barış Ödülü için FIFA Etik Komitesi'nden soruşturma açılması istendi.
  • FairSquare Grubu, Infantino'nun Trump'a ödül vermesinin FIFA'nın tarafsızlık kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.
  • FIFA tüzüğüne göre Barış Ödülü verilmesi kararının FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiği belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği Barış Ödülü'nün siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA Etik Komitesi'nden soruşturma açması istendi.

FIFA KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubu, Infantino'nun Başkan Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü'nü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiğini savunan bir mektubu FIFA Etik Komitesi'ne gönderdi. Infantino'nun FIFA'nın tarafsızlık kurallarını açıkça ihlal ettiği iddia edilen mektupta, "Görevdeki bir siyasi lidere bu tür bir ödül verilmesi, FIFA'nın tarafsızlık yükümlülüğünün ihlalidir" denildi.

Infantino, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimindeki konuşmasında, "Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan, her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'nın kendi tüzüğüne göre, böyle bir ödülün verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğinin vurgulandığı FairSquare'in mektubunda, "FIFA başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir." denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
