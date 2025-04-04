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Trump, 5 milyon dolarlık altın kartı tanıttı

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ABD Başkanı Donald Trump, 5 milyon dolar (190 milyon TL) veren yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı tanıyan altın kartı uçakta gazetecilere tanıttı. Üzerinde kendi resminin bulunduğu altın kartı kameralara gösteren Trump, ilk alıcının da kendisi olacağını duyurdu.

ABD başkanı Donald Trump, şahsi Air Force One uçağında 5 milyon dolarlık (190 milyon TL) 'altın kartı' dünyaya açıkladı. Başkan Donald Trump, dün Air Force One uçağında gazetecilere konuşurken üzerinde kendi resminin bulunduğu altın kartı gösterdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda bundan sonra vatandaşlık almanın zorlaşacağını ifade eden Trump, dünyanın merak ettiği kartı gösterdi.

"ALTIN KART, TRUMP KARTI"

5 milyon dolar değerindeki vatandaşlık verilebilen altın kartı çıkarırken; "Bunun ne olduğunu biliyor musun?" diye soran Trump, "Altın kart, Trump kartı." şeklinde cevap verdi.

Trump, 5 milyon dolarlık altın kartı tanıttı

İLK ALICI KENDİSİ OLACAK

Trump, iki haftadan kısa bir süre içerisinde açıklanması beklenen kartın, 5 milyon dolar değerinde olacağını ve "iki haftadan kısa bir süre içinde" kamuoyuna açıklanacağını söyledi. "5 milyon dolara bu sizin olabilir" diyen Trump, "ilk alıcının kendisi" olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD ALTIN KART NEDİR?

ABD Altın Kart, yabancı yatırımcılara, belirli bir miktarda yatırım yaparak ABD'de oturma izni ve vatandaşlık yolunu açan bir programdır. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre, "altın kart" adı verilen bu özel kart, yatırımcılara 5 milyon dolar karşılığında satılacak ve sahiplerine yeşil kart ayrıcalığı tanıyacak. Altın kart sahipleri, ayrıca ABD vatandaşlığına geçiş hakkı elde edebilecek.

Trump, 5 milyon dolarlık altın kartı tanıttı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıThe Nomad:

Dümbük iyice kafayı sıyırdı

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Bizimki ile aynı siyaseti yapıyorda en azından bu para ile satıyor biİmki bedava alıyor

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Haber YorumlarıVatan Daş:

BİZDE VATANDAŞLIK BELEŞE. DEDELERİMİZ BOŞUNA KAN DÖKTÜ BU TOPRAKLARDA. HAİNLER PARSEL PARSEL SATSIN DİYE

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