Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

TRUMP İLE İLGİLİ OLAY İDDİA

5 milyon dolara altın kart dağıtarak vatandaşlık vereceğini duyuran Trump ile ilgili ABD merkezli WIRED sitesinde yer alan bir haberse büyük ses getirdi.

Haberine göre Trump'a yakın kaynaklara göre, iş dünyasının önde gelen isimleri Trump ile Mar-a-Lago'da özel bir görüşme ayarlamak için 5 milyon dolar ödeme yapıyor.

1 Mart'ta gerçekleştirilen ve davetlilerden kişi başı 1 milyon dolar talep edilen bir akşam yemeğinin davetiyesi, Make America Great Again Şirketi adı altında dağıtıldı. Davetiyede, "Donald J. Trump, bu etkinlikte yalnızca onur konuğu olarak yer alacaktır ve herhangi bir bağış veya fon talebinde bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.