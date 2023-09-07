Tropik Lee Fırtınası Büyük Bir Kasırgaya Dönüşebilir

Çarşamba günü güç toplamaya devam eden Tropik Lee Fırtınası'nın Cumartesi günü erken saatlerde büyük bir kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin açıklamasına göre, fırtınanın Karayipler ile Atlantik'in kesiştiği Leeward Adaları'nın kuzeyini etkileyebileceği belirtiliyor.

LOS ANGELES, 7 Eylül (Xinhua) -- Çarşamba günü güç toplamaya devam eden Tropik Lee Fırtınası'nın Cumartesi günü erken saatlerde büyük bir kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Lee Fırtınası'nın şu anda kasırga gücüne yakın olduğu ve Cumartesi gününe kadar hızla yoğunlaşarak "son derece tehlikeli büyük bir kasırgaya" dönüşmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Merkeze göre Lee Fırtınası bu hafta sonu Karayipler ile Atlantik'in kesiştiği Leeward Adaları'nın kuzeyini etkileyebilir.

Açıklamada, "Denizin dalgalanması bu hafta sonunda Küçük Antiller adalarının bazı bölümlerinde hayatı tehdit eden sörf ve çeken akıntılara neden olması muhtemel" ifadesi yer aldı.