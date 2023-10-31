Erbaa ve Almus ilçelerinde Filistin yararına düzenlenen kermeslerde hediyelik eşya, yiyecek ve çeşitli ürünler satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir Filistin'e gönderilecek.

Tokat'ın Erbaa ve Almus ilçelerinde Filistin için kermes düzenlendi.

Erbaa İlçe Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin yararına düzenlenen kermeste hediyelik eşya, yiyecek ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Erbaa Şubesi, Erbaa Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Erimseyder ve Erbaa İmam Hatip Ortaokul ve liselerinin de katkılarıyla gerçekleştirilen ve 2 Kasım'a kadar açık olacak kermesten elde edilecek gelir Filistin'e gönderilecek.

Kermesin açılışına, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkan Vekili Yunus Emre Kazandır, İlçe Müftüsü Bekir Ertürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum personeli, TDV gönüllüleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Almus

Almus ilçesinde de Filistin için kermes düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Almus Temsilciliğince Hükümet Konağı önünde düzenlenen kermes, cuma gününe kadar açık kalacak.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı konuşmada, "Almus halkı olarak her zaman mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek amacı ile böyle bir organizasyonu düzenledik. Sağ olsun bütün vatandaşlarımız, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, minik yavrularımız hepsi ufak da olsa karınca kararınca destekte bulundular. Allah hepsinin hayrını kabul etsin." dedi.

Belediye Başkanı Bekir Özer de "Burada Almus halkı olarak ezilen zulüm gören Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek için karınca misali elimizden ne gelirse yardım için bu kermesi düzenledik. Bu kermese katkı veren halkımızı tebrik ediyorum, herkese katılımından ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.