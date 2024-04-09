Ticaret Bakanlığı İsrail'e İhracatta Kısıtlama Getirdi

Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata inşaat demirinden, yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunda kısıtlama getirildiğini açıkladı. Kısıtlama kararı, ateşkes olana kadar yürürlükte kalacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarına değinildi.

Ticaret Bakanlığı, " İsrail'in, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde saldırılar yürüttüğünü" hatırlattı ve "çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 33 bini aşkın kişinin öldüğü, yaralı sayısının da yüzbinleri geçtiği" ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, "En temel gıda maddelerine, tıbbi yardım ve malzemeye ulaşmaları İsrail tarafından engellenmektedir. Açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır" dedi.

Bakanlık "Türkiye'nin, "İsrail’in saldırıları başladıktan sonra Gazze’ye ve Gazze halkının yardımına koştuğunu" başta "gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırdığı" ifade edildi.

"İsrail'in ise uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam ettiği" savunuldu

Özellikle BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın söz konusu kararlarının hukuken bağlayıcı olduğunu belirten bakanlık, "Türkiye, tüm bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağını defaatle açıklamıştır" dedi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Nisan'dan itibaren, ilk aşamada 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

'Askeri amaçla kullanılabilecek ürünlere önceden beri izin verilmiyor'

Yasaklanan ürün grupları arasında Alüminyum'dan, yassı çelik ürünlerine ve uçak benzininden jet yakıtına dek, birçok kalem yer alıyor.

Kararın Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca "Esasen, çok önceden bu yana, İsrail’e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir" de denildi.