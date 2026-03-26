Bakan Bolat, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerdsma ile görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Sjoerd Sjoerdsma ile DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı marjında, Kamerun'da bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakan ile özellikle ticaret, yatırım, finans ve turizm başta olmak üzere, çok katmanlı ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı değerlendirdik. Ayrıca Avrupa Birliği ile son dönemde gündemde olan müzakere konularının ticaret ve yatırım ilişkilerimiz üzerindeki etkilerini ele aldık. Bu kapsamda, düzenli istişare mekanizmamız olan JETCO toplantımızı haziran ayında gerçekleştirmek üzere mutabakata vardık. Hollandalı Bakan ayrıca, Türkiye'nin son dönemde DTÖ kapsamında, özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin haklarının savunulmasına ve çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı