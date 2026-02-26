Haberler

Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi

Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Gürcistan'da gerçekleştirilen 7'nci Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu çerçevesinde görüşme yaptı. İkili ticaret ve üçlü ilişkilerin stratejik önemi üzerinde duruldu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Gürcistan'da görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Mikayıl Cabbarov ile 7'nci Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan İş Forumu (TAGİF) kapsamında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme kapsamında, ikili ticaretimizin yanı sıra, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü üçlü ilişkilerin bölgemizdeki stratejik önemini de ele aldık. Bu benzersiz iş birliği mekanizmasının; kesintisiz lojistiğin ve ekonomik refahın en büyük teminatı olduğunu bir kez daha teyit ettik. Azerbaycan ile ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye, karşılıklı yatırımlarımızı artırmaya ve bölgesel projelere hız kesmeden devam etmeye kararlıyız. Kardeşliğimiz, ekonomimize de güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı

Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı