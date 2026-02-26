Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Gürcistan'da görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Mikayıl Cabbarov ile 7'nci Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan İş Forumu (TAGİF) kapsamında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme kapsamında, ikili ticaretimizin yanı sıra, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü üçlü ilişkilerin bölgemizdeki stratejik önemini de ele aldık. Bu benzersiz iş birliği mekanizmasının; kesintisiz lojistiğin ve ekonomik refahın en büyük teminatı olduğunu bir kez daha teyit ettik. Azerbaycan ile ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye, karşılıklı yatırımlarımızı artırmaya ve bölgesel projelere hız kesmeden devam etmeye kararlıyız. Kardeşliğimiz, ekonomimize de güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı