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THY, Yunanistan ve Almanya'ya yapılacak seferlerin bazılarını iptal etti

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Türk Hava Yolları'ndan dikkat çeken bir karar geldi. Yunanistan ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle bu ülkelere yarın ve 28 Şubat'ta yapılacak bazı uçuşlarını iptal eden THY uçuş numaralarının bulunduğu listeyi de paylaştı.

Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta bu ülkelere planlanan bazı seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle 28 Şubat Cuma günü yapılacak "TK 1841" İstanbul-Atina, "TK 1842" Atina-İstanbul, "TK 1843" İstanbul-Atina, "TK 1844" Atina-İstanbul, "TK 1847" İstanbul-Atina, "TK 1848" Atina-İstanbul, "TK 1849" İstanbul-Atina, "TK 1850" Atina-İstanbul, "TK 1881" İstanbul-Selanik, "TK 1882" Selanik-İstanbul, "TK 1893" İstanbul-Selanik, "TK 1894" Selanik-İstanbul seferleri iptal edildi.

Almanya'da ise Münih Havalimanı'nda kamu sektörü ve yer hizmetleri personelinin 48 saatlik uyarı grevleri nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta planlanan İstanbul-Münih-İstanbul seferleri yapılamayacak.

Almanya'ya yarın planlanan "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1637" İstanbul-Münih, "TK 1638" Münih-İstanbul ile 28 Şubat'taki "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1638" Münih-İstanbul" seferleri gerçekleştirilmeyecek.

THY, Yunanistan ve Almanya'ya yapılacak seferlerin bazılarını iptal etti
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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