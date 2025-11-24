THY'nin Karakas Seferleri Güvenlik Nedeniyle Askıya Alındı

Haberler

Türk Hava Yolları, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin Venezuela'daki güvenlik riskleri nedeniyle Karakas uçuşlarını 28 Kasım'a kadar askıya aldığını duyurdu. İptal edilen seferler sırasında yolcular alternatif seferlere yönlendirilecek.

(ANKARA) – Türk Hava Yolları (THY), ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela hava sahasındaki artan askeri hareketlilik ve güvenlik risklerine ilişkin uyarısının ardından, başkent Karakas'a düzenlenen seferleri 28 Kasım'a kadar askıya aldığını duyurdu.

THY, Washington ile Karakas arasındaki diplomatik gerilimin tırmandığı ve ABD yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik baskıyı artırmaya hazırlandığı iddiaları gündemdeyken, ABD Federal Havacılık İdaresi uyarısının ardından Karakas'a seferlerini dört günlüğüne askıya aldı.

FAA tarafından yayımlanan ve Venezuela'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi'ne yönelik NOTAM (Havacılara Bildiri) uyarısında, bölgedeki "artan askeri faaliyetler nedeniyle sivil havacılık operasyonları için risk oluştuğu" belirtildi. THY'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik değerlendirmesi sonucunda İstanbul-Karakas hattındaki uçuşlar 4 gün süreyle iptal edildi. İptal edilen seferler 24 Kasım Pazartesi TK183, 25 Kasım Salı TK195, 26 Kasım Çarşamba TK223/224, 27 Kasım Perşembe TK195 ve 28 Kasım Cuma TK223/224 olarak açıklandı.

Şirket yetkilileri, İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının "planlandığı şekilde devam edeceğini" bildirdi. Karakas uçuşları iptal edilen yolcuların ise Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana üzerinden aktarmalı alternatif seferlere yönlendirileceği açıklandı. THY'nin yanı sıra LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi diğer uluslararası havayolu şirketleri de FAA'nın güvenlik uyarısının ardından Venezuela uçuşlarını durdurma kararı aldı.

