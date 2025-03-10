THY, Almanya'daki Grev Nedeniyle 9 Noktaya Seferlerini İptal Etti
Almanya'da havalimanlarında görevli yer personelinin grevleri nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bugün 9 noktaya seferlerini iptal etti. Grevin gerçekleşeceği bugün, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferleri karşılıklı olarak iptal edildiği THY Basın Müşavirliği tarafından duyuruldu.
ALMANYA'DA bugün gerçekleştirilecek havalimanlarında görevli yer personelinin grevleri nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 9 noktaya seferlerini iptal etti.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan duyuruda, ülkede bugün gerçekleştirilecek grev nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya