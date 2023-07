The Walking Dead Evreni Genişliyor: Daryl Dixon ve Rick Grimes Yan Dizileri Geliyor

2010 yılının Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve o günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Walking Dead (TDW)serüveni, 11 sezonun ardından geçtiğimiz kasım ayında sona erdi. Ancak dizinin oluşturduğu evren artarak devam ediyor.

The Walking Dead: Daryl Dixon 10 Eylül'de, Rick Grimes yan dizisi 2024'te geliyor

Yarattığı evrenle önemli bir kitle yakalayan The Walking Dead, geçen 11 sezonun sonunda birbirinden özgün karakterlere de ev sahipliği yaptı. Bunlardan birisi olan Daryl Dixon için bir yan dizi (spin-off) için hazırlıklar tamamlandı. AMC'nin açıklamasına göre The Walking Dead: Daryl Dixon 10 Eylül'de yayınlanacak.

Yapımın hali hazırda yan dizileri mevcut. Ancak yapımcı bugün dizinin ana karakterine odaklanan bir serinin de geleceğini açıkladı. Son sezonlarında ortadan kaybolan ve öldüğü düşünülen dizinin başrolü Rick Grimes ve Michonne'a odaklanacak The Walking Dead: The Ones Who Live için bir fragman yayınlandı. İçerikte dizinin 2024'te geleceği belirtiliyor.

The Walking Dead sevenlere müjde: Yeni diziler geliyor!

Dizinin bir başka önemli karakterlerinden Maggie ve Negan karakterlerine odaklanan The Walking Dead: Dead City'nin ilk sezonu ise yarın final yapacak. İkili, Maggie'nin oğlu Hershel'ın kaçırılması üzerine, onu kurtarmak için New York sokaklarında maceraya atılıyor.

Dizide bulunmayan, sadece The Walking Dead evreninde geçen yan diziler de devam ediyor. İlk yan dizi olan Fear the Walking Dead 2015 yılında sahne aldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan Tales of The Walking Dead ise bir antoloji dizisi olarak karşımıza çıkıyor.