Texas'ta sel: Otoyol nehre döndü
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ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle otoyol nehre döndü, araçlar mahsur kaldı.
- Texas'ta sel: Otoyol nehre döndü
TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle otoyol nehre döndü, araçlar mahsur kaldı.
ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Tahoka'dan Lubbock'a giden otoyol sular altında kaldı. Araçlar sürüklenirken sürücüler mahsur kaldı. Meteoroloji servisi, yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya