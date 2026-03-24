ABD'nin Texas eyaletindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Port Arthur kentindeki bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Port Arthur Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, bir şirkete ait rafineride patlama yaşandığı kaydedildi. Patlamanın ardından yangın çıktığını belirten yetkililer, bölge sakinlerinden güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını istedi. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı