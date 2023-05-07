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TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi

TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi

Dünya Haberleri

DÜNYA'nın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı İzmir'de TCG Anadolu'yu görmek isteyenler, limanda yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu. Kuyruğa girenler, uzun bir bekleyişin ardından TCG Anadolu'yu ziyaret etme imkanı buldu.

DÜNYA'nın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu,  4 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı İzmir'de TCG Anadolu'yu görmek isteyenler, limanda yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu. Limanın girişinde başlayan kuyruk Kordonboyu'na ulaştı. Kuyruğa girenler,  uzun bir bekleyişin ardından TCG Anadolu'yu ziyaret etme imkanı buldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Dünya

İnsansız Hava Aracı Alsancak Limanı İzmir Dünya Haberler

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