TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Türk iş insanlarıyla görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tacikistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla Duşanbe'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere dair imkanları ve fırsatları ele aldık. Tüm iş insanlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.