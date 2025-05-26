Tayland'da Akaryakıt Tankeri ve Tır Çarpıştı: 600 Litre Benzin Sokağa Döküldü

Tayland'da Akaryakıt Tankeri ve Tır Çarpıştı: 600 Litre Benzin Sokağa Döküldü
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Tayland'ın Bangkok kentinde bir tır ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Kaza sonucu 600 litre benzin yola döküldü, 2 sürücü hafif yaralandı.

TAYLAND'da konteyner yüklü bir tır ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 600 litre benzin yola döküldü.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Rat Burana ilçesinde, çok sayıda ev ve iş yerinin bulunduğu bir sokakta konteyner yüklü tır ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Kaza sonucu 16 bin litre akaryakıt taşıdığı tespit edilen tanker yan devrilirken, 600 litre benzin yola döküldü. Kazada 2 sürücünün hafif yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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