Süveyş Kanalı'nda Çarpışma Sonrası Normal Deniz Trafiği Başlıyor

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) çarpışan iki gemiden birinin yeniden yüzdürülerek seyrüsefer güzergahından uzaklaştırıldığını ve normal deniz trafiğinin saatler içinde başlayacağını duyurdu.

1. Süveyş Kanalı'ndan çeşitli görüntüler

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kanalda çarpışan iki gemiden birinin yeniden yüzdürülerek seyrüsefer güzergahından uzaklaştırıldığını ve normal deniz trafiğinin saatler içinde başlayacağını duyurdu.

Günün erken saatlerinde kanalda güneye doğru ilerlerken mekanik arıza nedeniyle karaya oturan Singapur bandıralı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyıcısı BW Lesmes ile Cayman Adaları bandıralı petrol ürünleri tankeri Burri çarpıştı.

İdarenin yaptığı yazılı açıklamaya göre LNG gemisi, dört römorkör yardımıyla su yolundan çekildi. 67.000 ton ağırlığında ve 250 metre uzunluğunda bir tanker olan Burri'nin çekilmesi içinse kurtarma görevlilerinin çalışmaları sürüyor.

İdare, Burri'nin trafik hattından çekilmesinden sonra kanalın iki kolunda da deniz trafiğinin normale döneceğini kaydetti.

Açıklamada, ilk incelemelere göre iki gemide de ciddi hasar bulunmadığı belirtildi.

Süveyş Kanalı; Afrika, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli ve en hızlı geçitlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 12'si, Mısır için önemli bir döviz kaynağı olan bu insan yapımı kanaldan geçiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)