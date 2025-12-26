Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

SURİYE Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan yeni Suriye para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin kararnamenin yayımlandığını duyurdu. Hasriya, söz konusu kararnamenin, Suriye Merkez Bankası'na banknot değişim sürecini yönetme konusunda tam yetki verdiğini, bu kapsamda değişim sürelerinin, merkezlerinin ve uygulama mekanizmalarının Merkez Bankası tarafından belirleneceğini kaydederek, banknot değişim sürecinin 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacağını aktardı.

Yeni Suriye banknotlarının değiştirilmesine ilişkin sürecin düzenli, kademeli ve sorunsuz şekilde yürütüleceğini vurgulayan Hasriya, uygulamanın tüm ayrıntılarının 28 Aralık'ta düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Hasriya, "Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonra mali egemenliğimizin bir sembolüdür ve herkesin iş birliği ile Suriye Merkez Bankası'nın yönetimi ve denetimi altında inşa edilen yeni bir aşamayı işaret etmektedir. Bu, kurtuluştan sonra elde edilen başarılara eklenen ulusal bir başarıdır ve istikrar ile ekonomik ilerleme yolunda atılmış sağlam bir adımdır" ifadelerini kullandı.