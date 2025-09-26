Suriye'ye benzin almaya giden Türk vatandaşı: İşte litresine ödediği para

Suriye'ye benzin almaya giden bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaşadığı ilginç durumu anlattı.

1 LİTRE BENZİN 41 TL

Kadın, Suriye'de 1 litre benzinin yaklaşık 41 TL olduğunu ifade etti. Ancak ülke parasının değersizliği nedeniyle aldığı benzine karşılık bir tomar Suriye lirası ödemek zorunda kaldığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Suriye'deki ekonomik kriz ve para biriminin değer kaybına dikkat çekti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;