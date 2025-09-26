Suriye'ye benzin almaya giden Türk vatandaşı: İşte litresine ödediği para
Suriye'den benzin alan bir kadın, 1 litrenin yaklaşık 41 TL olduğunu ve ülke parasının değersizliği nedeniyle ödeme için bir tomar Suriye lirası verdiğini paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşım, kullanıcıların ekonomik kriz ve para biriminin değersizliği yorumlarıyla tartışma yarattı.
Suriye'ye benzin almaya giden bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaşadığı ilginç durumu anlattı.
1 LİTRE BENZİN 41 TL
Kadın, Suriye'de 1 litre benzinin yaklaşık 41 TL olduğunu ifade etti. Ancak ülke parasının değersizliği nedeniyle aldığı benzine karşılık bir tomar Suriye lirası ödemek zorunda kaldığını söyledi.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Suriye'deki ekonomik kriz ve para biriminin değer kaybına dikkat çekti.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Hala ülkeden topuklarını yağlayıp kaçan liderlerinin resminin basılı olduğu parayı kullanıyorlar.
- Git gel zarardasın o zaman...
- Suriye bile bizden ucuz.
- Zamanında 10-15 TL'ye depo dolduruyorduk.
- O nasıl bi para birimi, bir tomar para verdi.