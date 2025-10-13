Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kolunda yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 2.3 milyon TL) değerinde Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeli bir saatle görüntülendi.

İLK MODERN TASARIM

2016 yılında tanıtılan bu özel model, markanın dünya saatini kronograf özelliğiyle birleştirdiği ilk modern tasarım olarak biliniyor.

LÜKS SAATİN DETAYLARI

İsviçreli saat devi Patek Philippe'in 5930G modeli, beyaz altından üretilmiş kasası, mavi kadranı ve aynı renkte timsah derisi kayışıyla öne çıkıyor. Dünya üzerindeki 24 farklı zaman dilimini aynı anda gösterme özelliği taşıyan model, yüksek teknik işçiliğiyle koleksiyonerlerin gözdesi arasında yer alıyor.

Saatin fiyatı, markanın resmi satış noktalarında yaklaşık 55 bin dolar seviyesinden başlarken, sınırlı üretim olması nedeniyle ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlara da alıcı bulabiliyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, savaş, yoksulluk ve ekonomik krizle boğuşan bir ülkenin liderinin milyonlarca lira değerindeki saat takmasına sert tepki gösterdi. Şara'nın fotoğrafı kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı "halk açken liderin kolundaki servet" yorumlarıyla eleştirilerini dile getirdi.