Haberler

Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katıldığı bir etkinlik sırasında bileğinde görüntülenen saat yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Saatin fiyatının 2.3 milyon TL olduğu öğrenilirken dünya üzerindeki 24 farklı zaman dilimini aynı anda gösterme özelliği taşıdığı ifade ediliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kolunda yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 2.3 milyon TL) değerinde Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeli bir saatle görüntülendi.

İLK MODERN TASARIM

2016 yılında tanıtılan bu özel model, markanın dünya saatini kronograf özelliğiyle birleştirdiği ilk modern tasarım olarak biliniyor.

LÜKS SAATİN DETAYLARI

İsviçreli saat devi Patek Philippe'in 5930G modeli, beyaz altından üretilmiş kasası, mavi kadranı ve aynı renkte timsah derisi kayışıyla öne çıkıyor. Dünya üzerindeki 24 farklı zaman dilimini aynı anda gösterme özelliği taşıyan model, yüksek teknik işçiliğiyle koleksiyonerlerin gözdesi arasında yer alıyor.

Saatin fiyatı, markanın resmi satış noktalarında yaklaşık 55 bin dolar seviyesinden başlarken, sınırlı üretim olması nedeniyle ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlara da alıcı bulabiliyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, savaş, yoksulluk ve ekonomik krizle boğuşan bir ülkenin liderinin milyonlarca lira değerindeki saat takmasına sert tepki gösterdi. Şara'nın fotoğrafı kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı "halk açken liderin kolundaki servet" yorumlarıyla eleştirilerini dile getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Dünyanın gözü Gazze'de! İsrailli rehinelerin bırakılmasına saat 08:00'de başlanacak

Saat verildi! Dünyanın gözü bugün Gazze'de
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? 'Uzun sürecek' diyen profesör tarih verdi

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıhsn src:

O kadar dedik, Türkiye yi örnek alma diye Yok, illa bizimkiler gibi olacak..

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

gariban muhafazakarların makus talihi lüks saatler ayakkabılar kol çantaları bir hırka bir gömlek gırtlaklarına kadar lükse batıp gayet mütevazi hayat sürerler

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin açöldüm:

abd ajanı görevde.....ne bekliyorsunuz sakal var diye ne sandınız...işidi kuran abd bunu bizden gibi göstermekte ustadır

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyrjv565jt7:

Ne var arkadaş adam cumhurbaşkanı olacak o kadar tabii ki biz de diyanet işleri 60 milyonluk arabaya biniyor ultra lüks triplex villada yaşıyor 12 korumayla geziyor çok mu yani devlet başkanına 1 saat helal olsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNihat:

Ekinde Kuran, İncil ve Tevrat gibi kutsal kitaplar bulunarak siyaset yapanlar böyledir. Rahmetli Atatürk ne güzel etmiş laiklik ile. Mekanı cennet olsun. Son nefesinde Aleyküme Selam diyerek can emanetini teslim eden, büyük önder. Nur içinde yat.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı

Kaza sonrası gelen görüntüler korkunç! Feci kazada bilanço ağır
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.