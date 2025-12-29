Suriye'de yeni banknotlar tanıtıldı

Haberler

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen törende yeni banknot tasarımları tanıtıldı. Suriye Merkez Bankası Başkanı, yeni banknotların ekonomik istikrar ve para politikalarının yeniden yapılandırılması hedefleri doğrultusunda piyasaya sürüldüğünü açıkladı.

SURİYE'nin başkenti Şam'da yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda yeni Suriye banknotlarının tanıtımı yapıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bakanlar ve yetkililerin katıldığı törende, yeni banknot tasarımları halka tanıtıldı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, törendeki konuşmasında, yeni banknotların ekonomik istikrar, şeffaflık ve para politikalarının yeniden yapılandırılması hedefleri doğrultusunda piyasaya sürüldüğünü bildirdi. Husri, "Paranın değerini değiştirmiyor, sadece sıfırları kaldırıyoruz" dedi.

İlk hedeflerinin prosedürleri sadeleştirmek ve halkın günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Husri, ikinci hedefin ise para arzını kontrol altına almak ve piyasalarda fiili dolaşım değerini düzenlemek olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
