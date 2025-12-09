Haberler

Suriye'de birinci yıl kutlamaları: Ahmed Şara'dan 'yeni Suriye' mesajı

Güncelleme:
Suriye'de geçiş yönetiminin lideri Ahmed Şara, Beşar Esad'ın devrilmesinin birinci yıldönümünü ulusa sesleniş konuşmasıyla kutladı.

Askeri kıyafetle yaptığı konuşmasında eski yönetimle, "tarihi bir kopuş" yaşandığını ilan etti ve "yeni Suriye" planlarını özetledi.

Gün boyu ülkenin farklı şehirlerinde kutlamalar ve askeri geçit törenleri yapıldı.

Ahmed Şara, Şam'da geniş katılımlı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bir ulus inşası sürecinin başlangıcında olduklarını söyledi.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmada, "Bugün, özgürlüğün şafağında, tiranlık döneminden kalıcı bir ayrılışı ilan ediyoruz" dedi.

Şara, Esad rejiminin devrilmesinin, mücadelelerinin başlangıcına karşılık geldiğine işaret etti ve "sözle eylemin birleştirileceği" sözünü verdi.

Şara konuşmasında, kökleri ülkenin tarihi mirasına dayanan, Arap dünyası ve uluslararası dünyaya entegre olmuş güçlü bir devlet olarak "yeni bir Suriye" vizyonunu ortaya koydu.

Geçiş dönemi lideri, adalet sözü de verdi ve geçmişteki ihlallerin hesabının sorulacağını savundu.

Savaştan zarar görmüş ekonomiye değinen Şara, yatırım çekmek ve istihdam yaratmak için tasarlanmış yeni altyapı projelerini de anlattı.

Ülkenin yeni yöneticileri Kurtuluş Günü kapsamında iki günlük ulusal tatil de ilan etti.

Şara hafta sonu Katar'da yaptığı açıklamada, liderliğini yaptığı geçiş döneminin dört yıl daha sürebileceğini söylemişti.

Birçok bölge ülkesi lideri Şara'ya kutlama mesajları gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, " Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışın sağlanması için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Suudi Arabistan, Kabe'yi örten bezlerden birini Suriye halkına hediye etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada, "Önümüzde siyasi bir geçiş döneminden çok daha fazlası var; parçalanmış toplulukları yeniden inşa etme, derin ayrılıkları iyileştirme ve tüm Suriyelilerin güvenli, eşit ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir ulus yaratma şansı var" ifadelerini kullandı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimi yetkilileriyse güvenlik gerekçesiyle kutlamaları yasakladı.

Şam yönetimi buna tepki gösterdi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) daha sonra bir kutlama mesajı yayımladı ve "kapsayıcı ulusal diyalog" çağrısında bulundu.

Şam güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) arasında, merkezi orduya entegrasyon konusunda görüşmeler tamamlanabilmiş değil.

Fransız AFP haber ajansı muhabiri, Alevi azınlığın yaşadığı Cebele'de işyerlerinin açılmadığını aktarıyor.

Son bir yılda Alevi ve Dürzi azınlığın yaşadığı bölgelerde yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Ülke ekonomisi

Dünya Bankası'nın Ekim ayı tarihli raporu Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşasının maliyetinin 216 milyar dolara kadar çıkabileceğini tespit ediyor.

Suriye yetkilileri altyapı da dahil olmak üzere büyük yatırım anlaşmaları duyuruyor ancak bu henüz sokağa yansımış değil.

Suriye iç savaşı, 2011'den bu yana yüz binlerce insanın ölümüne ve milyonlarcasının yerinden edilmesine yol açtı.

Yaklaşık beş milyon kişi farklı ülkelerde mülteci oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,2 milyon mültecinin Suriye'ye döndüğünü kaydediyor.

Suriye Merkez Bankası Başkanı, geçen hafta bir Reuters NEXT konferansında yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri dönüşünün ekonominin büyümesine yardımcı olduğunu söyledi.

BM, 2025 yılında Suriye'deki yaklaşık 16,5 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

BBC
Haberler.com
500
