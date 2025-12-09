Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Ülkeyi güvenilir bir ortak haline getirdik

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin yurt dışındaki imajını köklü bir biçimde değiştirdiklerini belirterek, ülkeyi bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdiklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkede 61 yıl hüküm süren Baas rejiminin sona erişinin 1'inci yılı münasebetiyle Şam'daki Konferanslar Sarayı'ndan halka hitap etti. Şara konuşmasında, Suriye'nin baskı ve zorbalıktan kurtuluşunu; vatanın onurlu, hür ve şerefli bir şekilde asıl sahibi olan halkına dönüşünün yıl dönümünü kutladıklarını dile getirdi.

Yıkılan rejimin, toplum içinde bilinçli bir şekilde fitne ve ayrışma yarattığına işaret eden Şara, "Suriyelilerin kalplerine ve zihinlerine şüphe tohumları ekti. Hükümet ile halkın arasına korku ve terör duvarları ördü, toplumsal sözleşmeyi bir sadakat ve hizmet belgesine dönüştürdü. Devrik rejim kanunsuzluğa dayalı bir yapı kurdu, yolsuzluğu yaydı, halkı acımasızca yoksullaştırdı ve cahil bıraktı. Haklarını ellerinden aldı. Konuşmak suç, yaratıcılık utanç ve vatanseverlik bir suçlama ve ihanet eylemi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar süren zulüm ve adaletsizliğin ardından halkın güvenini kazandıklarının altını çizen Şara, özgürlüğün elde edildiği ilk günden beri vatandaşların kaygılarına ve isteklerine kulak verdiklerini, bu doğrultuda güçlü bir Suriye inşası için net bir vizyon geliştirdiklerini aktararak, "Bu vizyonu dünyaya tanıtmak için çalıştık, heyetleri kabul ettik ve ülkelere ziyaretlerde bulunduk. Suriye diplomasisi, Suriye'nin yurt dışındaki imajında köklü bir değişikliğe katkıda bulunarak, onu bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi ve yatırım alanlarında; enerji, limanlar, havalimanları, gayrimenkul ve telekomünikasyon gibi kritik sektörlerde dost devletlerle stratejik iş birlikleri kurduklarını belirten Şara, "Bu ortaklıklar, ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesine, yatırım fırsatlarının açılmasına, istihdam yaratılmasına ve ulusal ekonominin yapısının iyileştirilmesine katkıda bulundu. Yaşam standartları konusunda, ekonomi politikasını vatandaşlara doğrudan fayda sağlayacak şekilde rasyonelleştirme noktasında istekliydik. Gelir seviyelerini kademeli olarak artırdık, acıları hafiflettik ve daha istikrarlı ve adil bir ortam oluşturduk" diye konuştu.

Şara, şöyle devam etti:

"Bugün, yeni Suriye'yi inşa etme yolunda adımlarımızı atarken, yasaları ihlal eden ve Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin hesap vermesini sağlamak, mağdurların haklarını korumak ve adaleti sağlamak için geçiş dönemi adaleti ilkesine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz."