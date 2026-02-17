Haberler

Sri Lanka'da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu

Sri Lanka'da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka'nın yaşadığı ağır ekonomik kriz nedeniyle, milletvekillerine ödenen emekli maaşlarını kaldıran bir yasa tasarısı kabul edildi. Bu karar, halkın ekonomik yükünü daha adil paylaşmayı ve siyasi ayrıcalıkları sınırlamayı amaçlıyor. Ülkede yaşanan yüksek enflasyon, döviz sıkıntısı ve temel gıda maddelerine erişimdeki sorunlar, siyasetçilere tanınan ayrıcalıklara yönelik tepkileri artırmıştı.

  • Sri Lanka parlamentosu milletvekillerine ödenen emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısını kabul etti.
  • Yasa halihazırda emekli maaşı alan eski milletvekillerini de kapsıyor.
  • Yasa tasarısı 225 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 154 oyla kabul edildi.

Sri Lanka, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadelesini sürdürürken parlamentodan dikkat çeken bir karar çıktı. Ülkede milletvekillerine ödenen emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısı, parlamento tarafından kabul edildi.

PARLAMENTODAN GENİŞ DESTEK

Parlamentoda yapılan oylamada yasa tasarısı, büyük çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Kabul edilen düzenleme ile birlikte, görev süresi sona eren milletvekillerine emekli maaşı bağlanması uygulamasına son verildi. Yasanın, hâlihazırda emekli maaşı alan eski milletvekillerini de kapsadığı bildirildi.

EKONOMİK KRİZ KARARDA BELİRLEYİCİ OLDU

Yetkililer, kararın ülkenin yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle alındığını belirtti. Sri Lanka'da artan enflasyon, döviz sıkıntısı ve temel gıda maddelerine erişimde yaşanan sorunlar, kamuoyunda siyasetçilere tanınan ayrıcalıklara yönelik tepkileri artırmıştı.

"SİYASİ AYRICALIKLAR AZALTILIYOR"

Hükümet kaynakları, milletvekili emekli maaşlarının kaldırılmasının kamu harcamalarını azaltmayı ve siyasi ayrıcalıkları sınırlamayı amaçladığını ifade etti. Düzenlemenin, halkın ekonomik yükü daha adil şekilde paylaşması yönünde sembolik ancak önemli bir adım olduğu vurgulandı.

5 YILLIK GÖREV SÜRESİ SONRASI EMEKLİ MAAŞI

Yasama organı, 225 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Salı günü 154 oyla yasayı kabul etti; sadece iki üye karşı oy kullandı. Geri kalan milletvekilleri oylama sırasında hazır bulunmadılar.

Sri Lanka'da, bir milletvekili daha önce beş yıllık görev süresinin ardından emekli maaşı almaya hak kazanıyordu. Yeni yasa, halihazırda emekli maaşı alan veya almaya hak kazanan herkese ödeme yapılmasını durduruyor. 2024'te göreve gelen Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, seçim kampanyası sırasında bu uygulamaya son vereceğine söz vermişti.

IMF PROGRAMI KAPSAMINDA REFORM

Sri Lanka yönetimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) destekli reform programı kapsamında kamu maliyesini disiplin altına almaya yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Milletvekili emekli maaşlarının kaldırılması, bu reform sürecinin dikkat çeken başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı karşılarken çalan müzik törene damga vurdu
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

SAHİDEN BİZDE AYNİSİ OLABİLİRMİ ÜLKEMİN SIRTINDA VEKİLLERIN HAKLARİ VEKİLLERİN KENDİLERİ BUYUK BİR YÜKTUR KURTULMASİ ÇOK ZORDUR.SEÇİMLERDE DOĞRUDAN MİLLETVEKİLİNE OY VERSEK YANİ VEKİLİMİZİ BİZ BELİRLESEK OLMAZMİ HA BİZE GÜVENİLMİYORKİ ONLAR BELİRLEYECEK BİZE OYLATACAKLAR.ADİNADA DEMOKRATİK PARLEMENTER SİSTEM DİYECEKLER YEMEZLER

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü