Sri Lanka'da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu

Sri Lanka, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadelesini sürdürürken parlamentodan dikkat çeken bir karar çıktı. Ülkede milletvekillerine ödenen emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısı, parlamento tarafından kabul edildi.

PARLAMENTODAN GENİŞ DESTEK

Parlamentoda yapılan oylamada yasa tasarısı, büyük çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Kabul edilen düzenleme ile birlikte, görev süresi sona eren milletvekillerine emekli maaşı bağlanması uygulamasına son verildi. Yasanın, hâlihazırda emekli maaşı alan eski milletvekillerini de kapsadığı bildirildi.

EKONOMİK KRİZ KARARDA BELİRLEYİCİ OLDU

Yetkililer, kararın ülkenin yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle alındığını belirtti. Sri Lanka'da artan enflasyon, döviz sıkıntısı ve temel gıda maddelerine erişimde yaşanan sorunlar, kamuoyunda siyasetçilere tanınan ayrıcalıklara yönelik tepkileri artırmıştı.

"SİYASİ AYRICALIKLAR AZALTILIYOR"

Hükümet kaynakları, milletvekili emekli maaşlarının kaldırılmasının kamu harcamalarını azaltmayı ve siyasi ayrıcalıkları sınırlamayı amaçladığını ifade etti. Düzenlemenin, halkın ekonomik yükü daha adil şekilde paylaşması yönünde sembolik ancak önemli bir adım olduğu vurgulandı.

5 YILLIK GÖREV SÜRESİ SONRASI EMEKLİ MAAŞI

Yasama organı, 225 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Salı günü 154 oyla yasayı kabul etti; sadece iki üye karşı oy kullandı. Geri kalan milletvekilleri oylama sırasında hazır bulunmadılar.

Sri Lanka'da, bir milletvekili daha önce beş yıllık görev süresinin ardından emekli maaşı almaya hak kazanıyordu. Yeni yasa, halihazırda emekli maaşı alan veya almaya hak kazanan herkese ödeme yapılmasını durduruyor. 2024'te göreve gelen Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, seçim kampanyası sırasında bu uygulamaya son vereceğine söz vermişti.

IMF PROGRAMI KAPSAMINDA REFORM

Sri Lanka yönetimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) destekli reform programı kapsamında kamu maliyesini disiplin altına almaya yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Milletvekili emekli maaşlarının kaldırılması, bu reform sürecinin dikkat çeken başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.