Sırbistan'da Şiddete Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Sırbistan'da mayısta yaşanan silahlı saldırıların ardından belirli aralıklarla düzenlenen gösterilerin 15'incisi gerçekleştirildi. Göstericiler, şiddete teşvikin durdurulması ve istifaları talep etti.

Sırbistan'da mayısta yaşanan silahlı saldırıların ardından belirli aralıklarla "Sırbistan şiddete karşı" sloganıyla organize edilen gösterilerin 15'incisi düzenlendi.

Başkent Belgrad başta olmak üzere diğer kentlerde 3 aydır devam eden protestolarda şiddete karşı kurumsal sorumluluğun önemine dikkat çekiliyor.

Belgrad'da toplanan ve hükümet binasına yürüyen kalabalık, protestolara devam edecekleri mesajını verdi.

Göstericiler, şiddete teşvikin durdurulması, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yönetimi ile ülkede hangi kanalların yayın yapacağını belirleyen Denetleme Kurulunun, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in de istifasını içeren taleplerini bir kez daha yineledi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı.

Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs itibarıyla 3 aydır belirli aralıklarla gösteriler düzenleniyor.