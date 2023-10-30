Simav'dan Umreye Gidecek 10 Umreci Dualarla Uğurlandı

Kütahya'nın Simav ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gidecek olan 10 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gidecek olan 10 umreci dualarla kutsal toraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Servisli Özel Kütahya 3. turu umre grubuyla umrelerini yapacak olan umrecilere Narin Koyuncuoğlu Camii İmam Hatibi Şerafettin Aydoğan rehberlik edecek.

Uğurlama programında Garaj Camii Müezzin Kayyımı Mithat Pınar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin konuşması, duası, Üzüm Pazarı Camii Müezzin Kayyımı Celil Doğan'ın tekbir, salavat, telbiyeleriyle ile 10 umreci ve 1 rehber grup hocası Garaj camiinden uğurlandı. - KÜTAHYA