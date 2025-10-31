Şi Cinping ve Mark Carney'den APEC Zirvesi'nde Görüşme

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, 32'nci APEC Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen 32'nci APEC Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. Şi görüşmede, bu yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55'inci, stratejik ortaklığın tesisinin ise 20'nci yılı olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu bir gelişme eğilimi gösterdiğini kaydeden Şi, ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında somut iş birliğinin genişletilmesini ve kültürel temasların artırılmasını önerdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 55 yıl boyunca uzun soluklu ve yapıcı bir ilişki sürdürüldüğünü bildirdi. Carney, yeni Kanada hükümetinin ilişkilerin yeniden canlandırılmasından doğacak fırsatları değerlendirmeyi, diplomatik ilişkilerin başlangıcında verilen taahhütleri yeniden güçlendirmeyi ve kaybedilen zamanı telafi etmeyi hedeflediğini söyledi.

Carney ayrıca Çin ile üst düzey temasları artırmak, tarım, enerji ve iklim değişikliği gibi alanlarda iş birliğini ilerletmek ve çok taraflılık ile serbest ticaretin güçlendirilmesi yönünde birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi.